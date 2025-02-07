Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат рассказал, как Россия развивает экономику за счет Запада

Посол во Франции Мешков: Россия использует активы Запада для развития экономики
close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Россия уже использует доходы от активов западных стран на территории РФ в целях развития своей экономики. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Мы по сути уже используем доходы активов стран Запада в России для развития российской экономики и регионов», - подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что в России уже накоплены масштабные иностранные инвестиции компаний стран Запада, основаны производственные площадки, функционирующие в интересах отечественной промышленности и сельскохозяйственного сектора.

До этого глава Европейского комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине.

По ее словам, очень важно, чтобы страны-члены Евросоюза продлили заморозку российских активов. После этого можно будет продолжить думать о «креативном использовании» активов РФ для поддержки Украины, заявила дипломат во время выступления на конференции послов стран ЕС в Брюсселе.

Ранее в Совфеде назвали «одного из главных русофобов» в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами