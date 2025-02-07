Российский дипломат рассказал, как Россия развивает экономику за счет Запада

Россия уже использует доходы от активов западных стран на территории РФ в целях развития своей экономики. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Мы по сути уже используем доходы активов стран Запада в России для развития российской экономики и регионов», - подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что в России уже накоплены масштабные иностранные инвестиции компаний стран Запада, основаны производственные площадки, функционирующие в интересах отечественной промышленности и сельскохозяйственного сектора.

До этого глава Европейского комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине.

По ее словам, очень важно, чтобы страны-члены Евросоюза продлили заморозку российских активов. После этого можно будет продолжить думать о «креативном использовании» активов РФ для поддержки Украины, заявила дипломат во время выступления на конференции послов стран ЕС в Брюсселе.

Ранее в Совфеде назвали «одного из главных русофобов» в Европе.