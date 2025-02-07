В Нидерландах предложили перенести штаб-квартиру МУС в Бельгию

Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс предложил перенести штаб-квартиру Международного уголовного суда (МУС) из Гааги в Бельгию. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Разве Международный уголовный суд не может быть перенесен в Бельгию или куда-то еще? Никогда не понимал, зачем нам этот клуб здесь», — заявил Вилдерс.

6 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил финансовые и визовые санкции на Международный уголовный суд за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона. В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не касаются отношения США с Международным уголовным судом.

Ранее в Венгрии назвали санкции Трампа в отношении МУС «понятными».