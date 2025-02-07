Спецпредставитель Трампа призвал Украину подготовиться к выборам

Келлог: Киев должен быть готов к проведению выборов даже во время боевых действий

Украина должна быть готова к проведению выборов даже во время боевых действий. Об этом в интервью Newsmax заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Признаком здоровой демократии является готовность и возможность проведения выборов даже во время войны», — сказал он.

В то же время Келлог признал, что конституция Украины запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

Накануне Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как ожидается, там состоится обсуждение целей Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

5 февраля американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта. Он назвал диалог «хорошим и конструктивным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отмечал, что контакты РФ с американской стороной «интенсифицировались».

Ранее Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие.