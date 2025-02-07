Путин поручил правительству внедрять отраслевые меры поддержки

Путин поручил кабмину внедрять отраслевые меры поддержки, как во время пандемии

Президент России Владимир Путин заявил в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что правительство РФ должно вернуться к мерам поддержки по отраслевому принципу — так, как это было сделано в период пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что в период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям.

«Эта работа по отраслям будет восстановлена. Нужно понимать перспективы отдельных отраслей, приоритеты и по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку», — сказал Путин.

В ходе беседы с российским лидером Мишустин отметил, что экономика России в 2024 году выросла на 4,1%. По его словам, данный показатель на 0,2% больше, чем то, что было в официальном прогнозе.

5 февраля финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Банк России на одном из своих следующих заседаний может поднять ключевую ставку на 1–2%.

Ранее Путин призвал обновить учебные программы в вузах.