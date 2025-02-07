Эксперт усомнился в том, что причиной отставки Борисова стали проблемы с НКЦ

Отставка главы «Роскосмоса» Юрия Борисова вряд ли связана с проблемами при строительстве Национального космического центра (НКЦ) в Москве. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал популяризатор космонавтики, педагог, руководитель Союза «Советский космос» Максим Цуканов.

«Действительно, сроки затягивались, менялись подрядчики, повышались цены строительства. Но вряд ли это было причиной. Хотя, с моей точки зрения, это сооружение не такое уж и нужное для страны, потому что оттуда ракеты точно летать не будут и там точно не будут делаться спутники. Это просто большое сооружение, которое будет служить целям просвещения», — сказал Цуканов.

При этом, как считает эксперт, кадровая ротация в «Роскосмосе» — «положительное явление».

Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Борисова от должности. Теперь его место займет Дмитрий Баканов. У него есть опыт работы в банковской сфере, также он занимался внедрением инноваций в транспортный комплекс России. СМИ сообщают, что замена может быть связана с проблемами в строительстве НКЦ, но в Кремле отметили, что никаких претензий к работе Борисова нет. Гендиректор SR Space Олег Мансуров считает, что Баканов может заняться обеспечением связи по всей России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда «Союз МС-27» отправится к МКС.