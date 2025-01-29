В «Роскосмосе» рассказали, когда «Союз МС-27» отправится к МКС

В Роскосмосе сообщили, что запуск корабля «Союз МС-27» к МКС состоится в апреле

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» отправится к Международной космической станции в апреле текущего года. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в беседе с ТАСС.

«В апреле», — отметил он.

Возвращение космонавтов «Роскосмоса» Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также астронавта НАСА Дональда Петтита планировалось на 1 апреля, но они задержатся, чтобы обеспечить пересменку на МКС, рассказал Крикалев.

«Если сдвигается дата пуска, то сдвигается и дата посадки», — добавил исполнительный директор.

11 января «Роскосмос» сообщал, что российский корабль «Прогресс МС-28» поднял среднюю высоту орбиты Международной космической станции на 3,2 км. Маневр провели для формирования баллистических условий перед посадкой пилотируемого корабля «Союз МС-27» и выведением на орбиту и стыковкой с МКС корабля «Союз МС-27».

После корректировки расстояние от поверхности Земли до МКС составило 416,71 км. За все время полета МКС выполнено 372 коррекции ее орбиты, добавили в госкорпорации.

Ранее глава «Роскосмоса» высказался о судьбе МКС.