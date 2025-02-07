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Посол Келин заявил, что Россия даст ответ в случае попыток Британии задерживать суда из РФ

Келин: РФ найдет чем ответить при задержании Великобританией российских судов
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Россия ответит Великобритании в случае попыток задерживать российские корабли. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Ответ с нашей стороны обязательно будет, и он будет абсолютно законным и легитимным, и оправданным в таком случае», — сказал дипломат.

Келин напомнил, что возможные санкции в отношении российских судов противоречат конвенции ООН по морскому праву.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в диверсиях на Балтике, чтобы нарастить свою группировку около морских границ России. По его словам, осуществление диверсий на Балтике не даст России никаких геополитических и военных преимуществ.

10 января Великобритания наложила санкции на российские компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

Ранее в Великобритании рассказали, почему ЕС не будет тратить российские замороженные активы.

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