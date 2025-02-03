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Лев Лещенко высказался о хите «Сигма бой»

Певец Лещенко заявил, что не слышал песню «Сигма бой»
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Из личного архива Льва Лещенко

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко спросили о хите российских школьниц Марии Янковской и Светланы Чертищевой «Сигма бой», который попал в международный чарт Billboard. 83-летнего певца цитирует aif.ru.

«Как она могла попасть в какие-то чарты, если я ее не слышал?» — высказался он.

В свою очередь, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш предположил, что песня зацепила слушателей своей простотой.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Накануне отец исполнительницы Маши Янковской Константин прокомментировал обвинения диджея Виталия Лазарева (Dj Lavitas) в плагиате песни.

Ранее в Европарламенте назвали «Сигма бой» хорошей поп-песней.

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