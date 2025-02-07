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В Кремле пообещали оповещать об организации контактов Путина и Трампа

Песков: Кремль будет сообщать о подготовке контактов Путина и Трампа
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Evan Vucci/AP

Российские власти будут оповещать граждан о ходе подготовки контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по мере поступления субстантивной информации. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока не может рассказать ничего нового по этой теме.

«Как только будет появляться субстантивная информация, мы будем вас информировать», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

6 февраля представитель Кремля дал интервью для американского телеканала CNN. В ходе беседы он рассказал, что Москва и Вашингтон пока не обсуждали возможную встречу Путина и Трампа. Более того, между главами двух государств еще не было никаких «стартовых контактов» и обсуждений о необходимости организации очных переговоров.

До этого председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал стопроцентной вероятность контактов российского и американского лидеров. Парламентарий подчеркнул, что президенты двух крупнейших держав в мире должны находиться друг с другом в тесном взаимодействии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным.

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