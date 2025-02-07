Иран исключил переговоры с США по ядерной сделке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность продолжения переговоров с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по ядерной сделке. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Хаменеи исключил возможность переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа, сославшись на прошлый опыт и пообещав решительно реагировать на любые угрозы», — говорится в сообщении издания.

Как пишет британская газета, верховный лидер Ирана сослался на ядерную сделку 2015 года, из которой Трамп вышел в 2018 году (Совместный всеобъемлющий план действий), «прежде чем ввести самые жесткие санкции против Ирана».

До этого сообщалось, что Трамп в случае неудачи по решению задачи по сдерживанию ядерной программы Ирана может разрешить Израилю ударить по ядерным объектам на территории этой страны.

Также в США узнали, что Организация оборонных инноваций и исследований Ирана, которая работает в сфере развития ядерной программы страны, осуществляет свою деятельность под прикрытием объектов космической программы Тегерана.

Совместный всеобъемлющий план действий — это соглашение, которое было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, а также Франции, Китая и Германии.

Основные положения договора включают взаимные обязательства сторон, среди которых — Иран обязуется в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67%, а также поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который бы не превышал 300 килограммов. Кроме того, Иран обязуется не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Ранее США испугались шагов Ирана по ускоренному созданию ядерного оружия.