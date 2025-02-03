Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп в случае неудачи по решению задачи по сдерживанию ядерной программы Ирана может разрешить Израилю ударить по ядерным объектам на территории этой страны. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

«Трамп, скорее всего, применит гораздо большее экономическое давление, а также использует угрозу израильской силы, поддержанной Вашингтоном, чтобы донести до иранцев четкий сигнал: дипломатическое решение может быть, но Иран должен им воспользоваться, чтобы избежать военных ударов, которые уничтожат ядерную инфраструктуру», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Foreign Affairs, соглашение с Трампом, которое позволило бы Соединенным Штатам «решительно остановить» иранскую ядерную программу, имело бы для Израиля «большую ценность».

До этого сообщалось, что Организация оборонных инноваций и исследований Ирана, которая работает в сфере развития ядерной программы страны, осуществляет свою деятельность под прикрытием объектов космической программы Тегерана.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что основной проблемой для возобновления диалога по Совместному Всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается неготовность стран коллективного Запада продолжать диалог по этому вопросу.

Совместный всеобъемлющий план действий — это соглашение, которое было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, а также Франции, Китая и Германии.

Основные положения договора включают взаимные обязательства сторон, среди которых — Иран обязуется в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67%, а также поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который бы не превышал 300 килограммов. Кроме того, Иран обязуется не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Ранее ЕС расширил санкции против Ирана.