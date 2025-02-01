США рассказали, как Иран скрывает свои свои ядерные разработки

Организация оборонных инноваций и исследований Ирана, которая работает в сфере развития ядерной программы страны, осуществляет свою деятельность под прикрытием объектов космической программы Тегерана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Доказательства, собранные в течение нескольких месяцев, показывают, что главное агентство Ирана по ядерным разработкам, Организация оборонных инноваций и исследований, осуществляет свою деятельность на двух объектах, ранее признанных в качестве объектов развития космической программы», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что речь идет о космическом центре Шахруд, а также о космодроме в городе Семнан.

В космическом центре Шахруд, который, как подозревают в США, использовался Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана для разработки баллистических ракет средней дальности, теперь размещены «крупные силы» Организации оборонных инноваций и исследований.

Как сообщает Fox News, с космодрома в Семнане Тегеран в декабре 2024 года запустил в космос свою самую тяжелую в истории ракету с полезным, работающую на жидком топливе.

В материале отмечается, что Иран продолжает развитие технологии для разработки ракет на жидком топливе. К примеру, ракета Simorgh может быть использована для запуска в космос более тяжелых спутников, но вместе с тем в том числе имеет возможность нести ядерный заряд.

До этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что основной проблемой для возобновления диалога по Совместному Всеобъемлющему плану действий (СПВД) по иранской ядерной программе остается неготовность стран коллективного Запада продолжать диалог по этому вопросу.

Совместный всеобъемлющий план действий — это соглашение, которое было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, а также Франции, Китая и Германии.

Основные положения договора включают взаимные обязательства сторон, среди которых — Иран обязуется в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67%, а также поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который бы не превышал 300 килограмм. Кроме того, Иран обязуется не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Ранее ЕС расширил санкции против Ирана.