Песков: ВС РФ работают героически, не жалея себя

Российские военнослужащие в зоне спецоперации работают в полную силу, и их действиям может быть дана только самая высокая оценка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Войска работают героически, не жалея себя», — заявил он.

Таким образом Песков прокомментировал безуспешную попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 февраля. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что конкретную оценку действиям российских бойцов может давать министерство обороны РФ, а не аппарат президента.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области, противник потерял более 200 военных. ВСУ пытались нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Отмечается, что противник на этом направлении с утра 6 февраля силами двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предпринял восемь волн атак.

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вражеской техники во время попытки контрнаступления. Техника ВСУ была уничтожена расчетами FPV-дронов.

Ранее в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область.