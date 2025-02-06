ВС России отразили попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

ВС России отразили попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, противник потерял более 200 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Противник пытался нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Атака соперника была отражена.

«На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах, при поддержке танков и машин разграждения, предприняли восемь волн атак», — говорится в сообщении.

Противник потерял более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танк.

6 февраля Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вражеской техники во время попытки контрнаступления. Техника ВСУ была уничтожена расчетами FPV-дронов.

Российские военнослужащие во время отражения атаки на Курскую область также нанесли удары по местам скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районе 13 населенных пунктов в Сумской области.

Ранее полковник раскрыл цель контратаки ВСУ в Курской области.