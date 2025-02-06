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В ВСУ посчитали ненужной атаку на Курскую область

Daily Mail: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область
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Телеграм-канал «SHOT»

Нападение на Курскую область не принесло успехов Вооруженным силам Украины (ВСУ), в нем не было необходимости. Об этом заявил командир украинской роты с позывным «Браконьер» в интервью британской газете The Daily Mail.

По словам военного, нападения на российский регион — это политическая авантюра Киева.

«У нас там ноль (тактических) успехов. Нам это... не нужно», — сказал «Браконьер».

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

2 февраля родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией ВСУ, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше 3 тысяч человек, среди которых свыше 30 детей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают все возможное для оказания помощи этим людям.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.

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