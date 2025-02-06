Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники штурмовых групп ВСУ расчетами FPV-дронов в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области.

По данным ведомства, вражескую технику уничтожили соединения морской пехоты Чернорского флота в составе группировки войск «Север» при отражении атаки ВСУ. Некоторые беспилотники были в том числе на оптовокне, отметили в Минобороны.

В итоге атаки отбили, а населенные пункты находятся под контролем российских войск. Во время неудачного контрнаступления противник потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин, заключили в ведомстве.

Российские военнослужащие во время отражения атаки на Курскую область также нанесли удары по местам скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районе 13 населенных пунктов в Сумской области. В заявлении Минобороны уточнили, что в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация.

Ранее в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область.