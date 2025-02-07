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Орбан призвал ввести персональные санкции против бенефициаров USAID

Орбан призвал ввести санкции против тех, кто получает деньги от USAID в Венгрии
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Алексей Майшев/РИА Новости

Функционирующие в Венгрии организации, которые получают деньги от американского агентства USAID, нужно «вымести» из государства, против получающих средства из-за рубежа в целях влияния на венгерскую политику надо ввести рестрикции. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Против тех, кто принимает американские деньги, надо ввести персональные санкции. Принимать деньги из-за рубежа для влияния на венгерскую политику нельзя», - отметил глава венгерского кабмина (цитата по РИА Новости).

По словам Орбана, американские неправительственные организации необходимо «вымести» из страны. Премьер добавил, что суверенитет Венгрии нужно защищать.

До этого экс-президент Молдавии Владимир Воронин заявлял, что американское агентство USAID имеет отношение к попытке государственного переворота в Молдавии, которая произошла весной 2009 года.

В свою очередь о том, что USAID причастно к подготовке и организации государственных переворотов во многих странах мира, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, агентство способствовало этому за счет финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов.

Ранее сообщалось, что Белый дом практически в полном составе уволит сотрудников USAID.

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