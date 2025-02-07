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Экс-президент Молдавии заявил о причастности USAID к попытке госпереворота

Экс-президент Молдавии Воронин назвал USAID причастным к госперевороту
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Родион Прока/РИА Новости

Американское агентство USAID имеет отношение к попытке государственного переворота в Молдавии, которая произошла весной 2009 года. Об этом в интервью журналисту Георгию Гонца на YouTube заявил экс-президент республики Владимир Воронин.

«Я знал [об их причастности]. У нас была соответствующая информация от компетентных в этих вопросах людей, причем прямо из среды тех, кто организовал все это здесь, в Кишиневе. Но <…> мы не могли их задержать и привлечь к ответственности», — сказал бывший молдавский лидер.

Он объяснил, что указанные лица пользовались дипломатической неприкосновенностью, а также имели паспорта Румынии, США и других стран.

В 2009 году сторонники молдавской оппозиции разгромили парламент и президентскую резиденцию в Кишиневе, протестуя против победы коммунистической партии, несмотря на то, что голосование было признано корректным международными наблюдателями. В итоге партию заставили пойти на перевыборы, которые она проиграла.

До этого о том, что USAID причастно к подготовке и организации государственных переворотов во многих странах мира, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, агентство способствовало этому за счет финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов.

Он уточнил, что речь идет об Украине, Грузии, Молдавии, Армении, Киргизии, Кубе, Никарагуа, Венесуэле и ряде других стран. При этом на бывшие страны СССР с этой целью за последние 10 лет USAID потратило более $2 млрд, 52% этой суммы ушло на Украину.

Ранее сообщалось, что Белый дом практически в полном составе уволит сотрудников USAID.

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