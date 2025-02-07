США «примеряют» Финляндию в качестве нового театра военных действий против России

Посол Кузнецов: США смотрят на Финляндию как на новый театр боевых действий

Пентагон использует территорию Финляндии в целях «примерки» возможного театра боевых действий против России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Демонстративные пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую «примерку» нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы», - отметил дипломат.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Россия не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь сообщал о запуске миссии в Sentry в Балтийском море, целью которой станет защита подводной инфраструктуры, такой как энергетические и информационные кабели.

В ноябре прошлого года в финской акватории Балтики прошли военно-морские учения НАТО Stingdantys veai 2024 («Ледяной ветер 2024»). В ходе учений литовские войска совместно с разведывательной ротой Финского берегового батальона и морской пехотой США выполняли разведывательные и рейдовые задачи района, острова и объекта. В командовании отметили, что наиболее трудными для солдат на учениях были гористая и каменистая местность и суровый климат.

Ранее Германия начала готовить ответ российскому флоту на Балтике.