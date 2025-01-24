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В МИД заявили, что Россия сделает все для защиты своих интересов в Балтийском море

Грушко: Россия не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО
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Александр Гальперин/РИА Новости

Россия не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о запуске миссии Baltic Sentry в Балтийском море, целью которой станет защита подводной инфраструктуры, такой как энергетические и информационные кабели.

«Использование таких терминов, как контроль, — это еще одно свидетельство мечтаний в альянсе превратить Балтийское море во внутреннее озеро. Этого не произойдет, этого не допустит Российская Федерация», — сказал Грушко.

Он также сообщил о готовности России к предстоящим учениям Североатлантического альянса в Европе. По его словам, российские военнослужащие предпринимают необходимые меры предосторожности.

Грушко добавил, что по состоянию на сегодняшний день у НАТО нет контактов с Россией, но в альянсе знают, куда они могут обратиться, чтобы наладить диалог с Москвой.

Ранее генсек НАТО порассуждал, на что «не имеет права» Путин.

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