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В финской акватории Балтики прошли военно-морские учения НАТО

В водах Финляндии прошли крупные военно-морские учения НАТО «Ледяной ветер»

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Global Look Press

Военно-морские учения НАТО Stingdantys veai 2024 («Ледяной ветер 2024») прошли в территориальных водах Финляндии, а также на архипелаге островов с 18-29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

В ходе учений литовские войска совместно с разведывательной ротой Финского берегового батальона и морской пехотой США выполняли разведывательные и рейдовые задачи района, острова и объекта. В командовании отметили, что наиболее трудными для солдат на учениях были гористая и каменистая местность и суровый климат.

Учения укрепили способность Финляндии и союзников по НАТО защищать регион Балтийского моря в сложных погодных условиях с помощью совместных военно-морских операций, говорится в сообщении.

В учениях приняли участие около 4500 солдат и матросов и 30 кораблей из США, Франции и почти всех стран, граничащих с Балтийским морем — Германии, Дании, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее Швеция и НАТО провели учения в Балтийском море.

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