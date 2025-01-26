Германия готовит ответ российскому флоту на Балтике

Бундесвер планирует усилить свое присутствие в Балтийском море с помощью нового специального корабля, способного противостоять российскому флоту. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что компания Naval Vessels Lürssen (NVL) Group представила проект спецкорабля NTV 130 министру обороны Германии Борису Писториусу. Подчеркивается, что судно было разработано для защиты ключевых объектов инфраструктуры, включая подводные кабели и ветряные электростанции.

По словам гендиректора NVL Тима Вагнера, корабль может стать одним из следующих для закупок ВМФ Германии.

Писториус подчеркнул, что NTV 130 является интересным и перспективным проектом, но находится на очень ранней стадии.

24 января заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО.

Он также сообщил о готовности России к предстоящим учениям Североатлантического альянса в Европе. По его словам, российские военнослужащие предпринимают необходимые меры предосторожности.

Ранее МИД РФ раскрыл причину создания искусственных барьеров для судов на Балтике.