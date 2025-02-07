Нетаньяху прокомментировал санкции США против МУС

Нетаньяху: указ Трампа о МУС защитит Израиль и США от «судебных войн»

Указ Дональда Трампа о вводе санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) защитит суверенитет Израиля и США. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Он [указ] защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда, у которого нет юрисдикции или оснований для развязывания «судебных войн», — сказал премьер Израиля.

Накануне Трамп наложил санкции на Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона.

В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест главы правительства Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галанта. В релизе суда говорилось, что инстанция приняла соответствующее решение в связи с совершением политиками преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о ведении боевых действий на территории сектора Газа.

Ранее в МУС испугались, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.