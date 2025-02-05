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В Госдуме не удивились притязаниям Трампа на полезные ископаемые Украины

Депутат ГД Водолацкий: Трамп проводит колониальную политику в отношении Украины
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Дума ТВ прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить поддержку Украины в обмен на доступ к полезным ископаемым. По мнению парламентария, американский лидер демонстрирует всю сущность идеологии Соединенных Штатов по отношению к «партнерам».

«Независимо от того, Украина это или иная страна, для них самое главное — бизнес, максимально выкачать оттуда все, что возможно», — сказал Водолацкий.

При этом, по его словам, ни Евросоюз, ни США не станут помогать восстанавливать то, что было уничтожено на Украине с помощью оружия, которое они же и поставляют.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог оценил отношение Трампа к украинскому конфликту.

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