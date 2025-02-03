В США могут уволить более тысячи работников агентства по охране природы

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренний документ агентства.
Электронное письмо было отправлено сотрудникам, которые были наняты в течение прошлого года и находятся на испытательном сроке.
Многие из них работали над программами, созданными конгрессом, для оказания помощи сообществам в замене свинцовых труб, посредничества на токсичных объектах и финансировании проектов в области чистой энергии, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.
«Как сотрудника, проходящего испытательный срок, агентство имеет право немедленно уволить вас», — говорится в письме.
Лидеры Американской федерации государственных служащих назвали этот шаг явной попыткой разобраться с агентством, которое не нравится Трампу.
С помощью EPA администрация экс-президента Джо Байдена разработала агрессивные правила для сдерживания загрязнения планеты электростанциями, автомобилями и нефтяными и газовыми скважинами, вызывающими потепление. Происходящее называют чисткой и местью со стороны новой администрации.
3 февраля CNN сообщил, что работники штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) получили электронные письма, что их офис будет закрыт.
Ранее Маск заявил, что USAID не должно существовать.