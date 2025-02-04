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Трамп может уволить сотрудников ФБР из отдела по изучению НЛО

Politico: некоторые расследовавшие штурм Капитолия сотрудники ФБР изучали НЛО
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X-F Productions

Некоторые сотрудники американского Федерального бюро расследований (ФБР), которые занимались делом о штурме Капитолия в 2021 году, также числились в некоем отделе по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом пишет газета Politico со ссылкой на четыре источника.

«Агенты ФБР, входящие в секретную группу, расследующую всплеск «неопознанных аномальных явлений», как правительство называет НЛО, обеспокоены тем, что могут потерять работу в результате возможной чистки бюро», — говорится в материале.

По словам источников, сотрудников ФБР попросили заполнить анкету об их работе по делу о штурме Капитолия. Некоторые агенты теперь опасаются увольнений по инициативе команды президента США Дональда Трампа.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

После своей инаугурации в 2025 году Трамп помиловал участников акции.

Ранее Орбан заявил, что Трамп перевернул весь мир несколькими мерами.

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