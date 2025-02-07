Орбан: Венгрия была «паршивой овцой» Запада и находилась под давлением Байдена

Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза, и, по словам премьер-министра Виктора Орбана, была для Запада «паршивой овцой». В интервью Neue Zürcher Zeitung Орбан отметил, что страна с населением 10 млн человек не может жить под таким давлением.

Он также заявил, что западные демократы ненавидели Венгрию из-за разногласий по миграции, гендерной политике и конфликту России с Украиной. Орбан отметил, что ситуация изменилась после прихода к власти президента Дональда Трампа, выразив надежду на расширение экономических и политических связей с Вашингтоном.

Венгерский премьер ранее заявлял, что Европейский союз обязывает его публично осуждать «российскую агрессию». Орбан также подчеркнул, что Трамп за две недели пребывания у власти перевернул мировой порядок, приостановив поддержку Украины и проведя ряд реформ.

Орбан также подчеркивал, что Трамп за две недели пребывания у власти перевернул мировой порядок, приостановив поддержку Украины и проведя ряд реформ.

Ранее Орбан объяснил, почему выступает против антироссийских санкций.