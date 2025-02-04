Орбан заявил, что Трамп перевернул весь мир несколькими мерами

Президент США Дональд Трамп за две недели у власти уже перевернул весь мир, прекратив поддержку Украины в конфликте с Россией и еще рядом мер. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х.

Накануне в Брюсселе состоялся первый в этом году неформальный саммит ЕС. Венгерский премьер назвал его «странным собранием».

По его словам, все в Евросоюзе видят приближение «торнадо Трампа», но большинство еще думают, что смогут от него убежать.

«За 14 дней Дональд Трамп уже перевернул мир несколькими мерами. Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса закончилось, нелегальная миграция закончилась, поддержка российско-украинской войны тоже закончилась. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, закончилось», — написал Орбан.

По его мнению, с приходом нового президента США придется попрощаться с прежними правилами мировой торговли, так как Трамп будет отстаивать американские интересы, даже против Европы.

Европейский союз ждут трудные месяцы, и бюрократам в Брюсселе придется нелегко, добавил премьер Венгрии.

Накануне президент США заявил о готовности заключить соглашение с Украиной, предоставив ей поддержку в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам.

Ранее КНР ответила на начало Трампом торговой войны.