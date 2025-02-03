Орбан объяснил, почему выступает против антироссийских санкций

Орбан: Венгрия пострадала от санкций больше, чем Россия

Венгрия выступает против антироссийских санкций, поскольку они невыгодны для Будапешта, Венгрия пострадала от них больше, чем Россия. Об этом в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Мы против санкций. За последние три года мы потеряли 19,5 млрд евро из-за того, что нам пришлось ограничить торговлю и цены на энергоносители выросли. Венгрия пострадала от санкций больше, чем Россия», — подчеркнул он.

Орбан напомнил, что Венгрия достигла договоренности с Европейской комиссией по вопросу энергетической безопасности в обмен на поддержание Будапештом антироссийских санкций.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении еще на полгода широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.