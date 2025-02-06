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Орбан рассказал, как ЕС обязывает его говорить о России

Орбан заявил, что ЕС вынуждает его называть Россию агрессором
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Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз обязывает его публично говорить о «российской агрессии». Об этом он заявил в интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung.

«Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение Европейского союза. Оно обязывает меня говорить о российской агрессии», — заявил он.

Орбан отметил, что такова официальная позиция Евросоюза.

До этого Орбан рассказал, что президент США Дональд Трамп за две недели у власти уже перевернул весь мир, прекратив поддержку Украины в конфликте с Россией и проведя ряд реформ. По его словам, все в Евросоюзе видят приближение «торнадо Трампа», но большинство еще думают, что смогут от него убежать. По его мнению, с приходом нового президента США придется попрощаться с прежними правилами мировой торговли, так как Трамп будет отстаивать американские интересы, даже если придется пойти против Европы. Европейский союз ждут трудные месяцы, и бюрократам в Брюсселе придется нелегко, добавил премьер Венгрии.

Ранее Орбан объяснил, почему выступает против антироссийских санкций.

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