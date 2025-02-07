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В Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский скрывает истинные мысли в своих заявлениях
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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть в публичных высказываниях свои истинные мысли. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Он привел примеры так называемого «украинского новояза» в выступлениях главы страны. Так, парламентарий обратил внимание на слова Зеленского о том, что он «открыт для выборов». Он считает, что это высказывание можно интерпретировать следующим образом: «(К черту вас . — «Газета.Ru»), я отсюда живым я не выйду».

Депутат также напомнил про заявление украинского лидера о том, что Киев якобы активизировал контакты с администрацией США. «Наши языки почти дотянулись до их <...> (штаба. — «Газета.Ru»), еще немного, и нам разрешат остаться», — написал свою интерпретацию слов президента Дубинский.

В конце января британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский совершает ошибки в своих словах о запрете ведения переговоров с Россией, чтобы отвлечь внимание людей. По его мнению, украинский лидер намеренно допускает ошибки в словах об этом документе, поскольку не собирается его отменять.

25 января Зеленский заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией остановил «сепаратизм» на Украине. По его словам, до запрета существовало много «теневых переговорных коридоров» украинских депутатов, Евросоюза и США, которые могли повлиять на независимость украинского государства. Глава Украины также подчеркнул, что только президент должен быть лидером любых переговорных процессов.

Ранее в Раде назвали «самый большой ужас» Зеленского.

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