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В Британии назвали причину странных заявлений Зеленского о переговорах

Меркурис: Зеленский ошибается в словах о переговорах, пытаясь отвлечь внимание
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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибки в своих словах о запрете ведения переговоров с Россией, чтобы отвлечь внимание людей. Об этом в блоге на YouTube заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Это классический Зеленский. Он пытается запутать вещи и сбить людей с толку. Он направляет людей по ложному следу, отвлекая внимание от соответствующего указа (о запрете переговоров с РФ. — «Газета.Ru»)», — сказал эксперт.

По его мнению, украинский лидер намеренно допускает ошибки в словах об этом документе, поскольку не собирается его отменять.

25 января Зеленский заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией остановил «сепаратизм» на Украине. По его словам, до запрета существовало много «теневых переговорных коридоров» украинских депутатов, Евросоюза и США, которые могли повлиять на независимость украинского государства. Лидер Украины также подчеркнул, что только президент должен быть лидером любых переговорных процессов.

Ранее в Крыму назвали страх Зеленского.

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