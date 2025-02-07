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Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если вернется к власти

Болсонару заявил, что выведет Бразилию из БРИКС, если снова станет президентом
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Adriano Machado/Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в случае возвращения на пост главы государства страна покинет БРИКС. Об этом он заявил в интервью газете Folha de São Paulo.

Он также пообещал вывести Бразилию из Всемирной организации здравоохранения.

Болсонару подчеркнул, что заключит военное соглашение с США для борьбы с терроризмом на тройной границе Бразилии, Парагвая и Аргентины, а также разрешит размещение там американской военной базы.

На выборах 2026 года Болсонару не сможет участвовать из-за дисквалификации, наложенной избирательной комиссией. Он также признал, что ему грозит арест, но назвал обвинения политическим преследованием.

В ноябре сообщалось, что он пытался устроить государственный переворот. Вопрос о его уголовном преследовании остается на рассмотрении генерального прокурора Паулу Гонета.

Ранее Болсонару собрал тысячи сторонников на митинг.

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