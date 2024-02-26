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Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи сторонников на митинг

Экс-президент Бразилии Болсонару собрал на демонстрацию 185 тысяч сторонников

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу около 185 тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключенных по делу о государственном перевороте 8 января. Об этом сообщил CNN Brasil.

Политик выступил на проспекте Паулиста, в центре Сан-Паулу. Манифестация была созвана по его инициативе, люди расположились в шести кварталах.

Болсонару в очередной раз заявил, что не имел отношения к попытке госпереворота в стране и всегда хотел мира.

«Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие», — приводит телеканал слова экс-президента.

Следствие подозревает Болсонару в подготовке попытки переворота восьмого января 2023 года. Тогда, после победы Лулы да Силвы на президентских выборах, тысячи его сторонников вышли на улицы.

Ранее в Бразилии спрогнозировали скорый арест Болсонару.

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