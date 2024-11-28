Болсонару подозревают в попытке организовать государственный переворот в Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару пытался устроить правый государственный переворот в стране. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Он взял на себя ведущую роль в планировании и организации заговора и пытался убедить самых высокопоставленных военных присоединиться к преступной организации», — пишет издание со ссылкой на отчет федеральной полиции.

Ведомство утверждает, что Болсонару в конечном итоге отказался от заговора после того, как высокопоставленные офицеры отказались предложить свою поддержку.

Выступая перед журналистами в Бразилиа, Болсонару признал, что его могут арестовать, но заявил, что он стал жертвой политического преследования, и назвал обвинения против него «безумием».

Решать, выдвигать ли обвинения против Болсонару и других предполагаемых заговорщиков или назначить дальнейшее расследование, будет генеральный прокурор Паулу Гонет.

Издание отмечает, что Болсонару неоднократно отрицал причастность к попытке отменить результаты президентских выборов 2022 года, на которых он с небольшим отставанием проиграл своему левому сопернику Луису Инасиу Луле да Силве.

В июле сообщалось, что Болсонару были предъявлены обвинения в присвоении государственного имущества и участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Экс-президент отрицает свою вину.

Ранее Болсонару собрал тысячи сторонников на митинг.