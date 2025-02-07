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Американским госслужащим дали время на решение об увольнении за компенсацию

В США суд дал госслужащим время на решение об увольнении за компенсацию
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Chip East/Reuters

В США суд выделил государственным служащим дополнительное время на то, чтобы принять или отклонить предложение администрации американского президента Дональда Трампа о компенсации за увольнение по собственному желанию. Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что чиновникам, которым было предписано вернуться с удаленного режима работы в офисы, ранее поступило письмо с таким предложением. В нем говорилось, что если они подадут заявление об увольнении по собственному желанию до конца дня 6 февраля, то смогут получать все положенные им выплаты вплоть до 30 сентября.

Федеральный суд в Бостоне (штат Массачусетс) 6 февраля отменил крайний срок подачи заявлений на увольнение, который был обозначен в предложении. Следующее заседание по этому вопросу пройдет 10 февраля. Таким образом, у чиновников будет время по меньшей мере до понедельника включительно на то, чтобы подать документы об увольнении с возможностью получить выплаты за восемь месяцев.

На этой неделе стало известно, что около 40 тысяч госслужащих в Соединенных Штатах согласились на предложение администрации Трампа уволиться с восьмимесячным пособием.

В конце января Трамп заявил, что чиновники в правительстве США, работающие дома, обязаны вернуться в офисы до 6 февраля, иначе им грозит увольнение.

Ранее ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться за компенсацию.

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