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В США распустили группу по преследованию активов бизнеса из России

Генпрокурор США Бонди распустила группу по преследованию активов бизнеса из РФ
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Andrew Harnik/AP

В США решили распустить рабочую группу министерства юстиции страны, которая осуществляла преследование активов российского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на меморандум нового генерального прокурора Соединенных Штатов Пэм Бонди.

«Рабочая группа KleptoCapture (оперативная группа KleptoCapture при американском минюсте, преследующая активы российского бизнеса и предпринимателей из РФ. — «Газета.Ru»), команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», — сказано в документе.

Группа KleptoCapture была создана в марте 2022 года.

В конце января президент США Дональд Трамп назвал сценарий введения новых санкций против России вероятным, если Москва откажется от переговоров по Украине.

Он также заявил, что его администрация может оставить в силе антироссийские санкции до тех пор, пока не будет урегулирован украинский конфликт.

Ранее в РФ заявили, что Трамп вряд ли допустит конфискацию замороженных российских активов.

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