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Аналитик: Трамп вряд ли допустит конфискацию замороженных российских активов

Аналитик Разуваев: Трамп не допустит конфискацию замороженных активов РФ
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

47-й президент США Дональд Трамп вряд ли допустит конфискацию замороженных активов России. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv сделал финансовый аналитик Александр Разуваев. Однако, если это произойдет, Москве есть чем ответить, подчеркнул эксперт.

Речь идет, по его словам, о замороженных дивидендах иностранных акционеров, а также об инвестициях в покупку российских облигаций.

«Мы начнем с того, что заберем то, что заморожено на Мосбирже. То есть это замороженные дивиденды по голубым фишкам (акции крупнейших компаний. — «Газета.Ru») и инвестиции в ОФЗ», — сказал Разуваев.

США и Евросоюз суммарно заморозили около $300 млрд резервов Банка России. Причем большая часть этих средств приходится на Европу.

3 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка.

Ранее в ЕС испугались последствий конфискации российских активов.

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