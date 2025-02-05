Аналитик: Трамп вряд ли допустит конфискацию замороженных российских активов

47-й президент США Дональд Трамп вряд ли допустит конфискацию замороженных активов России. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv сделал финансовый аналитик Александр Разуваев. Однако, если это произойдет, Москве есть чем ответить, подчеркнул эксперт.

Речь идет, по его словам, о замороженных дивидендах иностранных акционеров, а также об инвестициях в покупку российских облигаций.

«Мы начнем с того, что заберем то, что заморожено на Мосбирже. То есть это замороженные дивиденды по голубым фишкам (акции крупнейших компаний. — «Газета.Ru») и инвестиции в ОФЗ», — сказал Разуваев.

США и Евросоюз суммарно заморозили около $300 млрд резервов Банка России. Причем большая часть этих средств приходится на Европу.

3 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка.

Ранее в ЕС испугались последствий конфискации российских активов.