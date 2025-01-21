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Трамп ответил на вопрос о сохранении антироссийских санкций

Трамп выступил за тарифы вместо санкций, говоря о мерах воздействия на Россию
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Mike Segar/Reuters

Новая американская администрация президента США Дональда Трампа может оставить в силе антироссийские санкции до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине. Об этом сообщил сам американский лидер на пресс-конференции в Белом доме, пишет РИА Новости.

При этом он допустил возможность замены ограничительных мер тарифами, так как считает их более эффективными.

«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективнее», — пояснил Трамп журналистам, обосновывая свое предпочтение.

До этого замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований «Высшей школы экономики» политолог Дмитрий Суслов предупредил, что американский президент Дональд Трамп усилит антироссийские санкции, когда осознает, насколько сложными будут переговоры по Украине.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее в ГД прокомментировали желание Трампа поговорить с Путиным.

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