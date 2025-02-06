В Госдепе рассказали о продолжении международной помощи США

Рубио: помощь другим странам продолжат, если она в интересах США

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат предоставлять внешнюю помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, помощь Вашингтона будет оказываться только в том случае, если она имеет смысл и отвечает национальным интересам США.

До этого ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР ООН) испытывает трудности с выплатами зарплат сотрудникам из-за Соединенных Штатов, которые прекратили свою помощь.

Также газета Politico со ссылкой на документы сообщила, что президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекращении финансирования БАПОР.

25 января Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы.