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Захарова назвала противоречивыми слова Дуды об участии Польши в диалоге по Украине

Захарова: слова Дуды об участии Польши в диалоге по Украине противоречивы
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия считает противоречивыми заявления президента Польши Анджея Дуды о необходимости участия Варшавы в переговорах по Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

«Они должны понимать, что стол переговоров подразумевает дипломатию, политико-дипломатические методы и методологию, а не методы, ведущие к эскалации ситуации», — указала дипломат.

Официальный представитель МИД добавила, что в ходе переговорного процесса не удастся добиться мирного процесса, пока представители западных стран продолжают поставки вооружения Киеву и делают все, чтобы он вел боевые действия «до последнего украинца».

3 февраля Дуда в интервью Financial Times заявил, что Варшава должна участвовать в переговорах по Украине. По мнению польского лидера, если президент США Дональд Трамп пригласит за стол переговоров другие страны, то присутствие Польши было бы в интересах Украины.

2 февраля Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Киев со своей стороны выразил опасения по поводу своей роли в этих переговорах, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле же заявили, что не получали никаких приглашений от команды президента США.

Ранее военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ в Курской области.

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