Президент Польши Дуда считает, что Варшава должна участвовать в переговорах по Украине

Президент Дуда: участие Польши в переговорах по Украине в интересах Киева

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times (FT) заявил, что Варшава должна участвовать в переговорах по Украине.

Польский лидер уверен, что если президент США Дональд Трамп пригласит за стол переговоров другие страны, то присутствие Польши было бы в интересах Украины.

В январе Дуда признал, что полную победу Украины в вооруженном противостоянии с Россией невозможно представить.

Накануне Дональд Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Украина выражает опасения по поводу своей роли в этих переговорах, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле ранее заявляли, что не получали от команды президента США конкретных предложений.

В Киеве к инициативам Трампа относятся с опаской. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что Украина может быть исключена из переговоров между США и Россией.

Ранее стало известно, что Трамп может прилететь в Польшу в апреле.