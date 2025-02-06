Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ в Курской области

SHOT: колонна из 400 бойцов ВСУ на западной технике начала наступление

Солдаты ВСУ на западной технике пошли в наступление в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа», который поделился кадрами ударов по вражеской колонне.

«Противник пошел в наступление с Махновки, идут бои у населенного пункта Уланок, бои тяжелые», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, украинские войска наступают на танках и бронемашинах силами до трех батальонов, по ним ведут огонь артиллерия и авиация ВС РФ.

SHOT сообщает, что сгруппированная колонна ВСУ с пехотой до 400 бойцов выдвинулась ранним утром. Она следует вдоль трассы к направлению Беловского района.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами