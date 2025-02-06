Военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ в Курской области

SHOT: колонна из 400 бойцов ВСУ на западной технике начала наступление

Солдаты ВСУ на западной технике пошли в наступление в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа», который поделился кадрами ударов по вражеской колонне.

«Противник пошел в наступление с Махновки, идут бои у населенного пункта Уланок, бои тяжелые», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, украинские войска наступают на танках и бронемашинах силами до трех батальонов, по ним ведут огонь артиллерия и авиация ВС РФ.

SHOT сообщает, что сгруппированная колонна ВСУ с пехотой до 400 бойцов выдвинулась ранним утром. Она следует вдоль трассы к направлению Беловского района.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.