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Посол Южной Осетии Гассиев призвал Грузию извиниться перед республикой

Посол Гассиев: Грузия должна извиниться за содеянное перед Южной Осетией
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РИА «Новости»

Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев заявил, что установление дружеских отношений с Грузией возможно, если Тбилиси принесет извинения Цхинвалу. Об этом сообщает РИА Новости.

Гассиев отметил готовность Южной Осетии к развитию добрососедских отношений Грузией, но только на основе взаимного уважения. По его словам, Тбилиси должен не только извиниться, но также выплатить репарации и признать независимость Южной Осетии.

«Мы готовы дружить с южным соседом, но на условиях взаимного уважения», — подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что осуждение действий бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не является достаточным после событий августа 2008 года, и призвал к суду над ним как над военным преступником.

До этого президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что власти республики готовы вести переговоры с грузинской стороной, если та признает за Южной Осетией субъект международного права. Он отметил, что основные условия для начала диалога с Тбилиси — это подписание договора о ненападении, предоставление гарантий безопасности от Грузии и принятие южным соседом текущих реалий.

Ранее в России заявили о готовности нормализовать отношения с Грузией при Кавелашвили.

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