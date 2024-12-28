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Президент Южной Осетии назвал условия для диалога с Грузией

Президент Гаглоев: Южная Осетия готова к равноправному диалогу с Грузией
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Южноосетинские власти готовы вести переговоры с грузинской стороной, если та будет относиться к республике как к отдельному субъекту международного права, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Его цитирует ТАСС.

«Мы готовы <…> как равноправные субъекты международного права налаживать как политический диалог, так и экономические процессы», — сказал южноосетинский лидер.

Он отметил, что основные условия для начала диалога с Тбилиси — это подписание договора о ненападении, предоставление гарантий безопасности от Грузии и принятие южным соседом текущих реалий.

Гаглоев также подчеркнул, что Южная Осетия будет координировать свою внешнюю политику с Россией и намерена решать с партнером «наши общие проблемы».

6 декабря парламент Южной Осетии ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Этим документом устанавливается порядок поставок продукции военного назначения. Отмечается, что каждая из сторон осуществляет поставку продукции военного назначения другой стране с такими же характеристиками и в той же комплектации, как для собственных вооруженных сил.

Ранее в России заявили о готовности нормализовать отношения с Грузией при Кавелашвили.

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