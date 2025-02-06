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Глава МИД ПМР заявил, что Россия не предоставляет газ республике бесплатно

Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия не предоставляет бесплатный газ, это кредит
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Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, «гуманитарный газ» - это кредит на его закупку на европейских рынках. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал сообщение о поставках «гуманитарного газа» из России.

До этого сообщалось, что Приднестровье и Молдавия в конце января согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

Ранее в Приднестровье рассказали, на сколько хватит газа поступившего благодаря ЕС.

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