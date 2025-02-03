В Приднестровье рассказали, на сколько хватит газа поступившего благодаря ЕС

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что поступившего в Приднестровье благодаря помощи Евросоюза газа хватит на 10 дней. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, республике нужен полноценный контракт на поставку газа, и вся работа по выходу из энергетического кризиса еще впереди.

Приднестровье и Молдавия в конце января согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования. Красносельский заявлял, что Молдавская государственная районная электростанция 1 февраля возобновит генерацию электроэнергии на газе.

Ранее в Приднестровье из-за энергокризиса вдвое снизили тарифы на интернет.