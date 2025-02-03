Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье рассказали, на сколько хватит газа поступившего благодаря ЕС

Красносельский: поступившего в ПМР благодаря ЕС газа хватит на 10 дней
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что поступившего в Приднестровье благодаря помощи Евросоюза газа хватит на 10 дней. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, республике нужен полноценный контракт на поставку газа, и вся работа по выходу из энергетического кризиса еще впереди.

Приднестровье и Молдавия в конце января согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования. Красносельский заявлял, что Молдавская государственная районная электростанция 1 февраля возобновит генерацию электроэнергии на газе.

Ранее в Приднестровье из-за энергокризиса вдвое снизили тарифы на интернет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами