Россия выдаст Приднестровью кредит на газ

Республика Приднестровье получит от России кредит на покупку газа, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, политик поприветствовал помощь Евросоюза в объеме €30 млн евро, которые предназначены для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. Красносельский считает, что отказ от помощи в такой ситуации, в которой оказалась республика, показался бы глупым и нелепым.

В то же время исполняющий обязанности председателя правления российско-молдавской энергокомпании «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил о подписании договора с ООО «Тираспольтрансгаз» на заем 3 млн кубометров газа для поддержания функциональности газовой системы левого берега Днестра.

В начале недели стало известно, что ЕС решил передать Молдавии €30 млн для покупки и транспортировки газа в Приднестровье.

В тот же период Красносельский заявил, что власти Приднестровья рассчитывают на согласие Молдавии выделить региону газ в долг. Он уточнил, что газовая компания в Тирасполе в будущем либо вернет полученный объем газа, либо оплатит поставки в полном объеме.

Ранее в Тирасполе заявили о невозможности построить газовые хранилища.