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Россия выдаст Приднестровью кредит на газ

Глава Приднестровья Красносельский сообщил о выделении Россией кредита на газ
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Артем Кулекин/РИА Новости

Республика Приднестровье получит от России кредит на покупку газа, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, политик поприветствовал помощь Евросоюза в объеме €30 млн евро, которые предназначены для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. Красносельский считает, что отказ от помощи в такой ситуации, в которой оказалась республика, показался бы глупым и нелепым.

В то же время исполняющий обязанности председателя правления российско-молдавской энергокомпании «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил о подписании договора с ООО «Тираспольтрансгаз» на заем 3 млн кубометров газа для поддержания функциональности газовой системы левого берега Днестра.

В начале недели стало известно, что ЕС решил передать Молдавии €30 млн для покупки и транспортировки газа в Приднестровье.

В тот же период Красносельский заявил, что власти Приднестровья рассчитывают на согласие Молдавии выделить региону газ в долг. Он уточнил, что газовая компания в Тирасполе в будущем либо вернет полученный объем газа, либо оплатит поставки в полном объеме.

Ранее в Тирасполе заявили о невозможности построить газовые хранилища.

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