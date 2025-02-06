Трамп анонсировал подписание указа по борьбе с «антихристианскими предрассудками»

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре подпишет новый указ по борьбе с «антихристианскими предрассудками» в стране и в то же время сообщил о создании новой комиссии США по «религиозной свободе». Об этом американский лидер заявил в своем выступлении на национальном молитвенном завтраке, передает РИА Новости.

«Я объявляю, что создам совершенно новую президентскую комиссию по религиозной свободе», — заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что это будет «очень большое дело», которое будет неустанно работать над защитой «этого самого фундаментального права».

Среди прочего американский лидер объявил, что подпишет указ о назначении генерального прокурора США Пэм Бонди главой новой рабочей группы, которая будет направлена на борьбу с антихристианскими предубеждениями в стране.

Накануне Трамп подписал указ, который запрещает биологическим мужчинам принимать участие в женских спортивных соревнованиях, даже если они поменяли пол. Школы, которые продолжат делать подобное, лишатся федерального финансирования. Также глава Белого дома официально закрепил в США только два гендера: мужской и женский.

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