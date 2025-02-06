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Захарова рассказала, какое заявление из США шокировало ее больше остальных

Захарова заявила, что ее шокировала концепция «стратегического молчания» США
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выразила свое недоумение по поводу недавних саморазоблачительных утверждений из Соединенных Штатов Америки, особенно касающихся концепции «стратегического молчания», предложенной для средств массовой информации, финансируемых американским правительством. Об этом пишет ТАСС.

«Конечно, в шок я пришла от «стратегического молчания» как концепции, которая была предложена средствам массовой информации, [работающим] за гранты», — ответила Захарова на на вопрос о том, какие из последних заявлений из США больше всего привлекли ее внимание.

Захарова также указала на «абсолютно неприемлемую повестку» американских властей, сосредоточенную на финансировании программ, касающихся трансгендерных операций и изменения половых признаков.

Захарова также оценила роль США в урегулировании украинского кризиса, отметив важность действий команды президента Дональда Трампа.

«Все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации, воплощенных в этих самых действиях», — сказала представитель МИД.

Ранее Захарова назвала USAID «чудовищной гидрой».

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